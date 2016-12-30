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Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilerin günlerdir beklediği promosyon ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım promosyonlarıyla ilgili, "2017 yılında emeklilierimize; 1000 lira altı alana 1 seferlik 300, 1000-2000 arana 375 lira, 2000 lira üzeri alanlara ise 450 lira promosyon ödenecektir." dedi.

Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:14
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Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "2017 yılında emeklilerimize promosyon diye bilinen ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli mmaşı alanlara 300 lira, 1000-200 lira arası 375 lira, 2000 lira üzerine 450 lira ödeme yapılacak. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 milyar TL'lik bir kaynağı emeklilerimize emekli maaşlarına ilave olarak sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı yapılacak. Bir seferde yapılacak. 2017'de ilk ay içinde tamamlanmış olacak. Sonunda bir uzlaşma var. Emeklilerimizin maaş olma durumuna göre 1 ila 3 ay içinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalar yaptı. Bankalarımız da fedakarlık yaptı. Bankalarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

 
Etiketleremeklilere promosyonbinali yıldırım
HABER YORUMLARI
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Hasan

Aylık 10 TL sadakayı almak için 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verme yada kredili kredi kartı alma zorunluluğu getirilmiş anam 86 yaşında ve benim yanımda üzerinde kayıtlı faturada yok kredi kartınıda ne yapacak bu yaştan sonra ??? Bunun gibi milyonlar var ve bu ödemeden yararlanamayacak...: basın bunları niye yazmıyorsunuz

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Hayrettin Taşpınar

DAĞ FARE DOĞURDU. AYDA 10.- TL. PROMASYON. BU OLMASADA BU MİLLET TÜM 15 TEMMUZLARDA ÜLKESİNİ KORUR. BİZ DOĞUŞTAN MİLLİYİZ. MİLLİDE ÖLECEĞİZ ELHAMDÜLİLLAH.

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