Emeklilere çifte zam geliyor

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisi, 2018'de çifte zam alacak. Maaşlarda Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon kadar zam yapılacak.

Emekliler zamlarını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2018 Yılı Programı'nda, bir önceki 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 3.36, Temmuz artışının ise yüzde 4.02 olacağı öngörüsü yer aldı. Merkez Bankası ise önceki gün 2017 yılı enflasyon hedefini yükseltti. Bu hedefe göre de SSK ve Bağ-Kur Ocak zammının yüzde 3.69 olacağı ortaya çıktı.

Eğer 2018 Yılı Programı'ndaki gibi Ocak zammı yüzde 3.36, Temmuz artışı yüzde 4.02 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında önümüzdeki yıl toplam 318,63 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, Ocak'ta 4 bin 382 lira 46 kuruşa, Temmuz'da da 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükselecek. Ancak enflasyon tahminleri aşarsa, zam oranı daha da yükselecek. Ocak zammının yüzde 3.69 olması durumunda tavan maaş, 4 bin 240 liradan 4 bin 396 lira 45 kuruşa ulaşacak. Söz konusu maaş Temmuz'da da yüzde 4.02'lik artışla 4 bin 573 lira 19 kuruşa çıkacak. Bu durumda maaşlardaki artış 333 lirayı bulacak.