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Emeklilere 526 lira zam yapılacak

2000 öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin maaşları arasındaki uçurumu gidermek için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Farklı zamanlarda aynı şartlarda emekli olmalarına rağmen maaşları arasında uçurumlar olan emeklilerin haksızlıkları giderilecek.

18 Haziran 2017 Pazar 12:47
Emeklilere 526 lira zam yapılacak

Yine çok düşük maaş alan emekliler için de bir formül gündeme geldi. Buna göre tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Tarım Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak.

Şu anda uygulanan net 1.404 liralık asgari ücret emekli maaşının da tavanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları 1.404 liranın üzerinde olacak. Takvim'in haberine göre, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli maaşlarının ideal seviyede olmadığını bildiklerini ancak sürekli iyileştirme yaptıklarını söyledi. Müezzinoğlu, "Asgari ücretten daha düşük emekli maaşı alanların durumlarını yok farz etmiyoruz. Ama yaptığımız iyileştirmeler olmasa daha kötü olacaktı. Yüzde 5'lerin üzerinde büyüme olduğunda elbette bu konular da gündeme gelir. Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 998 lira. Ama biz geldiğimizde 65 lira alınıyormuş" diye konuştu. Söz konusu çalışma gerçekleştiğinde özellikle çok düşük maaş alan 2000 sonrası SSK'lılar ile tarım Bağ-Kur emeklilerinin yüzü de gülecek. 878 liralık SSK maaşına 526 lira 998 liralık Bağ-Kur maaşına 406 lira zam yapılacak.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:47
  1. emekli maaşı
  2. 2000 sonrası emekli maaşı
  • ismailismail1 sa önce
    Takvim yazıyorsa gerçek değildir. Bekleyin görün.
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Allahaşkına kaşıkla verip kepçeyle geri alacaksanız ne olur vermeyin.Keşke hiç zam vermesydiniz de Bütün fiyatları Bir yıl öncekine getirseniz.İstemiyoruz;almayın- vermeyin.Kimbilir içinde ne şeytanilik vardır.Kayserili gibi eşeği boyayıp babanıza satıyorsunuz.Tazminatlarda aynı dümen var.Yok herkese tazminatmış,yok garanti altına alıyormuş.İşverenlere olan maliyetini yarıya indirelim yoksa o taraftan çok baskı var diyemiyorsunuz,işin o....buluğuna kaçıyorsunuz.
  • MustafaMustafa2 sa önce
    Başlıktayazan 526 lira herkezi kapsıyor gibi yazılmış:) yersen :)
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