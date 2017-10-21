2018 bütçesinde emeklilere 25.5 milyar lira
2018 yılı bütçesinde emekliler, dul ve yetimlere ödenecek miktar bir önceki yıla göre 25.5 milyar lira artırıldı.21 Ekim 2017 Cumartesi 12:35
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladığı 2018 bütçesinde emekli ve memurlar için önemli detaylar bulunuyor. Son 15 yıllık rakamlara bakıldığında emekliler ve kamu çalışanları için bütçeden ayrılan miktar ve zamların en yüksek noktalara ulaştığı görülüyor. Emeklilerin 2002'de Sosyal Güvenlik bütçesinden aldıkları pay yüzde 59.6 iken 2018'de bu rakam yüzde 67.9'a yükseldi. Kamu çalışanlarının 2002'de bütçeden aldıkları pay 18.4 iken rakam 2018'de yüzde 28 oldu.
ZAMLAR BÜTÇEDE
Emekliler açısından baktığımızda maaş miktarı 2017 için 208.6 milyar lira olan bu rakam 2018 yılında 235.1 milyar liraya ulaşıyor. Böylece emekli maaşlarına 25.5 milyar liralık ek yapılmış oldu. Bu rakam emeklileri, ocak ve temmuz aylarında yapılacak zamlar ile her yıl sisteme katılan binlerce yeni emekli için kullanılacak. Emekli Sandığı emeklileri 2018'de yüzde 4+ 3.5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur ve emeklilerinin zam oranları enflasyonun altında kalırsa aradaki miktar da fark olarak ödenecek. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimi SGK'dan maaş alıyor.
KAMU ÇALIŞANINA YENİ GELİR
Kamu çalışanlarının maaşlarından ve mali haklarından oluşan personel giderlerine baktığımızda ise 2017-2018 yılları arasında 24.1 milyar liralık bir fark olduğu ortaya çıkıyor. Personel giderleri 2017 yılında 189.8 milyar lira iken, bu rakam 2018'de 213.9 milyar liraya yükseltiliyor. Hem yeni memurların maaşları hem de mevcut memurların ocak-temmuz zamları bu rakamın içinde yer alıyor. Ayrıca kamu işçilerinin toplu sözleşme zamları da bütçede yer bulmuş oluyor. Kamu da tüm statüler toplandığında 3 milyon 341 bin çalışan bulunuyor..
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Alp17 sa önce 2019 da gelmesini istediğin senin emekli maaşını 5000 tl mi yapacakmış.öylemi haber aldın.öyleyse bizde onlara verelim oyumuzu Yasemn19 sa önce Dalgami geciyorsunuz karnimizi bile zor doyuruyoruz Omerveli1 gün önce 2000sonrasiemeklinin. Mahkemeneoldu Mustafahan1 gün önce Ssk emeklisinin sizin maaslarindanda kesinti oluyorum her ay bende100 ile 150 arası kesinti oluyorsanki çok para veriyorlarmis gibi AbdullahSaid1 gün önce Bir de merkezi bütçeden ne kadar sgk ya aktarılıyor onu da yazsınlar. Ebubekir1 gün önce Bunlar Allahtan korkmuyor sgk dan yeni emekli olanlara verilen maaşlar 886 tl ben birbuçuk yıllık emekliyim ek ödeme ile birlikte aldığım 1010 tl adaletmi bu.Vekiller kendi maaşlarına gelince istedikleri oranda zam yapıyorlar bir devlet emeklisine asgari ücretin altında nasıl maaş öder yazıklar olsun zehir zıkkım olsun eh biz emeklkler de inşaallah 2019 da sizi yerin dibine indirmesini biliriz rezil vekiller Kasım1 gün önce Emekli maaşları vergi gelirlerinden değil SGK gelirlerinden ödenmektedir. Ali1 gün önce Vergilerin nereye gittiğini soranlara:vergi geliri 600milyar lira memur emekli maaşları toplamı 448milyar lira.vergilerin yüzde 75i memur ve emekliye gidiyor.genel bütçenin de yüzde 65i. abdo1 gün önce valla benim payıma hep bozuk para düştü. yüzde 3 artmış bana gelen artış ayda 45 tl yılda 500 tlbir aylık kiranın artışını bile karşılamıyor. çokmu acaba R.T.E burak1 gün önce Nüfus ta çoğaldı 2002 dekiden bi farkı olduğunu sanmıyorum şuan