Emekliler 3 Temmuz'a kilitlendi

11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Erken ödeme ile Ramazan Bayramı'na maaşlarını ceplerine koyarak giren emekliler, şimdi de Temmuz zammını merakla beklemeye başladı. Emekliler için kilit tarih 3 Temmuz olacak. Bu tarihte enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, zam oranları ortaya çıkacak. Tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48+4 zam olacağı yönünde...

YÜZDE 6.18 GARANTİ



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.18 zam göründü. Beklenti anketlerindeki Haziran'da yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 4 zamma ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Fark, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3'ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak.

YENİ MAAŞLAR NE OLACAK?



Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya yükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan bin 260 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 875 liradan 932 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı da zam yüzde 3.48 + 4 olursa bin 658 liradan bin 784 liraya yükselecek.