Emekli ve memur hakkını alacak

Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren çok önemli bir toplu sözleşme görüşmesi yapılacak. Bu görüşmelerde kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 2018 ve 2019 yılında alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Bunun yanında aile yardımları, sosyal yardımlar gibi mali haklarla kadro, atama gibi sosyal haklar da masaya gelecek. Bu arada genel görüşmelerin dışında hizmet kollarına ait görüşmeler de yapılacak ve burada da sektörlere göre talepler değerlendirilip karara bağlanacak. İşte masaya gelecek konulardan bazıları şöyle:

4 ZAM YÜZDE 38.52: Öncelikle hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının 2018 Ocak-Temmuz ile 2019 Ocak-Temmuz aylarında alacakları zam oranları belirlenecek. Bu noktada Memur-Sen üç alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu. Buna göre ilk yıl için yüzde 10+6 ve ikinci yıl için de yüzde 10+8 oranlarını talep etti. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, alternatif zam teklifleri de var. Bu talepler üzerinden pazarlıklar yapılacak. Memur- Sen'in zam talebi iki yıl için kümülatif olarak yüzde 38.52'yi buluyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Masaya gelecek talepler arasında dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilmesi de bulunacak. Bu konu emekliler için gündeme gelmiş ancak henüz bir netice alınamamıştı. Bu arada evlilik yardımı ödeneğinin verilmesi de bu dosyada yer alacak.

KADRO TALEPLERİ: Sendikalar uzun süredir gündemde olan kadro taleplerini de masaya getiriyor. Bu noktada 4C'li olarak bilinen personelin kadroya geçirilmesi isteniyor. Yine kamuda işçi statüsünde görünen ancak memur işi yapan üniversite mezunlarının da memur kadrosuna geçirilmesi talepler arasında. Ayrıca 4B'li denilen sözleşmeli personel de kadro istiyor.

TEŞERON MASADA: Kamuda çalışan yaklaşık 720 bin taşeron işçinin kamu çalışanı olarak kadroya alınması konusundaki çalışmalar devam ediyor. Bu konunun da toplu sözleşme görüşmelerinde masaya gelmesi ve çözüme kavuşturulması bekleniyor.

AİLE YARDIMI: Kamu çalışanlarının yararlandığı aile yardımı ödemelerinin artırılması ve bunun emekliler için de uygulanması da masaya gelecek konular arasında bulunuyor. Yine bu noktada doğum ve ölüm yardımlarının artırılması da talep ediliyor.