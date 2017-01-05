Emekli Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu

Rus istihbarat uzmanı Gurov, Türkiye'nin son aylarda dış politikada Rusya ile yakınlaştığını hatırlatarak, bu yakınlaşmanın bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiğini ifade eden Gurov, örgütün Türkiye'den intikam almaya çalıştığını kaydetti. Gurov Sputnik'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:



"Türkiye ve Rusya Suriye'de DAEŞ'e karşı birlikte mücadele ediyor. DAEŞ şimdi Türkiye'den öç almaya çalışıyor. Ama Batı da bu faktörden yararlanarak Türkiye'ye mesaj veriyor: Sen kimin yanındasın? Böylece Batı DAEŞ üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin gözünü korkutmaya çalışıyor.



"ABD VE AVRUPA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTEMİYOR"



Türkiye Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı. Türkiye'nin terörle mücadelede tecrübesi var. Fakat Rusya da son 20 yılda terörle mücadelede önemli tecrübeler kazandı. Teknoloji, yöntem ve soruşturma tekniği ile diğer konularda. Bugün DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri dünya için tehdit durumunda. Avrupa da Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı ve bizden bazı şeyler öğrenmeleri lazım. Avrupa bence bu mücadeleye tam hazır değil. Rusya, yıllardır terörle mücadele ediyor. Bugün Suriye'de de bu mücadeleye devam ediyor."