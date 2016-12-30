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Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık 1000 TL altında emekli maaşı alanların 300 TL promosyon ücreti alacağını söyledi. 1000-2000 TL arası emekli maaşı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzeri maaş alanlar için ise 400 lira emekli promosyonu ödenecek.yeniakit.com.tr'nin edindiği bilgiye göre promosyon anlaşması ilk etapta emekli maaşı veren kamu bankalarıyla yapıldı. Bu durumda 7.5 milyon emekli kapsamda, yaklaşık 4 milyon milyon emekli ise kapsam dışı. SGK önümüzdeki hafta aynı koşullarda anlaşma için özel bankalar ve PTT Bank ile de masaya oturacak. Promosyonların ne zaman ödeneceği de belli oldu.

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek
Eklenme: 30 Aralık 2016, 16:57
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Emeklilere verilecek promosyon ücretleri bugün belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım bugün detayları açıkladı. Emekli promosyonu ne kadar Nasıl ödenecek Ne zaman ödenecek
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: "Bildiğiniz gibi dün itibariyle 2017’den geçerli olmak üzere Asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleşti. Bu yıllık enflasyonun üzerinde bir artıştır. İlerde imkanlarımız arttıkça ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz. Çünkü emeklilerimiz ömürleri boyunca bu ülkenin kalkınması gelişmesi için çalıştılar. Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz. İmkanlar arttıkça bunları da yapacağız. 2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bu ödeme de bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira 2 bin lira üzeri emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı emekli maaşlarını bankalara yatırıyor devlet, bu yatırdığı bankalar bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle bir imkan sağladılar. Asgari bu kadar vermek isteyen olursa daha fazlasını amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emekli maaşlarına ilave olarak bu promosyon şeklinde sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı bu ödeme yapılacak. Ödeme bir seferde yapılacak. Bu 2017’de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak bir 1, 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak."

1000 TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALANLARA 300 TL

Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre 1,000 TL altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 TL, 1,000-2,000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2,000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 450 TL bir seferde ödeme yapılacak.

Yıldırım 11.5 milyon emeklinin 8.5 milyonunun yani yaklaşık yüzde 75'inin 1,000-2,000 TL aralığında, yaklaşık yüzde 6.5'inin 2,000 TL üzerinde, yaklaşık yüzde 20'sinin de 1,000 TL altında emekli maaşı aldığını da belirtti.

YAKLAŞIK 4 MİLYON EMEKLİ KAPSAM DIŞI

yeniakit.com.tr'in edindiği bilgiye göre promosyon anlaşması ilk etapta emekli maaşı veren kamu bankalarıyla yapıldı. Böylece maaşını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve PTT Bank'tan alan yaklaşık 7.5 milyon emekli promosyon alacak. Peki ama geri kalan yaklaşık yaklaşık 4 milyon emeklinin durumu ne olacak?

Edinilen bilgiye göre SGK önümüzdeki hafta emekliye maaş ödeyen özel bankalar ve PTT Bank ile de masaya oturacak. Aynı şartlarda anlaşmayı imzalamalarını isteyecek. Asgari olarak belirlenen tutarların emeklilere promosyon olarak verilmesini kabul etmeyenler ile sözleşmeler iptal edilecek.

EMEKLİ PROMOSYONU İKİ ŞARTLA VERİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ve 11.5 milyon emeklinin büyük heyecanla beklediği promosyon nasıl alınacak?

Bu sorunun yanıtını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verdi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre öncelikle promosyon ödemesi 'peşin' yapılacak. Başbakanın açıkladığı rakamların altında promosyon anlaşması yapılmayacak.


3 YIL İÇİN 4.6 MİLYAR

11.5 milyon emekliye 3 yıllık dönem için 4 milyar 600 milyon liralık promosyon ödenecek.

2 OTOMATİK TALİMAT, 1 KREDİ KARTI VEYA KREDİLİ MEVDUAT HESABI

Emekliler, maaşları için istedikleri bankayı seçebilecekler. Ancak promosyon öncelikle iki tane aktif fatura için 'otomatik ödeme talimatı' verilmesi gerekecek.

İkinci şart ise kredili mevduat hesabı açtırılacak. Ya da kredi kartlarından bir tanesi kabul edilecek. İstenirse maaşın tamamı ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilecek.

Emekli maaş hesapları için Hesap İşletim Ücreti alınmayacak. SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin 'promosyon süresi dolmadan' başka bankaya maaş aktarımları engellenecek.

Promosyon ödemeleri sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, TC numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlayacak.

 
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