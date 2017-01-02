Emekli olan Rosberg 50 milyon euro'dan vazgeçti

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son mücadelesi Abu Dabi Grand Prix'sini 2. sırada bitirerek Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 5 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Rosberg, emeklilik kararıyla birlikte 50 milyon avroluk (Yaklaşık 183 milyon lira) gelirinden vazgeçti.

- Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Formula 1 kariyerine 2006'da Williams takımında adım atan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, şampiyonada mutlu sona ulaşan 33. isim olarak dikkat çekti.

Michael Schumacher (7 şampiyonluk) ve Sebastian Vettel'den (4) sonra birinciliği göğüsleyen 3. Alman sürücü olarak Formula 1 tarihine adını yazdıran Rosberg, şampiyonluğundan 5 gün sonra emekliliğini açıklayarak Spor dünyasında şaşkınlığa neden olmuştu.

Formula 1 yarışlarında yorumculuk yapan Serhan Acar, ani ve erken emeklilik kararının Nico Rosberg'in çocukluk hayalinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığını belirterek, "Bu hayale ulaşmak için gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti ve bir anlamda zihinsel olarak çok yoruldu. Özellikle Hamilton’ın takım arkadaşı olarak büyük bir gerginlik içinde geçen üç yıllık dönemde, hayatındaki en iyi otomobili kullanan ve belki de bunun şampiyonluk için tek şansı olduğunu bilen Rosberg, 2016’da şampiyonluk için çok büyük bir gayret sarf etti." diye konuştu.

Rosberg'in, Hamilton ile aralarındaki hız anlamındaki üstünlüğünü kapatabilmek çok çalıştığını söyleyen Acar şöyle devam etti:

"Otomobil ayarları, zihinsel hazırlık, kondisyon çalışmaları, konsantrasyon gibi farklı alanlarda daha fazla çalıştığından, bu durum muhtemelen üstünde büyük bir yük oluşturdu. Sakin bir yaşam süren, organik sebze yetiştiren, boş zamanlarını kızıyla ve eşiyle geçiren Rosberg, sonunda rüyasını gerçekleştirdikten sonra, belki de hepimizin hayali olan erken emeklilik ve hayatın tadını çıkarma yolunu seçti."

- Emekliliğin maliyeti 50 milyon avro

3 sezon boyunca Formula 1 efsanesi Michael Schumacher ile takım arkadaşlığı yapan Rosberg, Alman basınında çıkan Haberlere göre yılda yaklaşık 21 milyon avro kazanıyordu. Şampiyon olmadan önce 2 yıl daha Mercedes ekibi ile sözleşme imzalayan Alman pilot, eğer emekli olmasaydı sponsorlarla birlikte yıllık 25 milyon avro kazanacaktı. Rosberg pistlere veda etmesiyle 2 yılda kazanacağı 50 milyon avrodan da mahrum kalmış oldu.

Serhan Acar, 1982 F1 şampiyonu olan Keke Rosberg'in oğlu Niko'nun Monaco’da büyüdüğünü söyleyerek, "Rosberg, milyon dolarlara sahip bir aile içinde büyüdü. Belli bir zenginliğe zaten hayatı boyunca sahip olduğundan, önümüzdeki dönemde kazanabileceği servet için büyük bir hırsı yoktu muhtemelen. Bu bağlamda özellikle son Mercedes döneminde kazandıkları da, zaten onun hayatını son derece refah içinde geçirmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Rosberg'in yeni hayatı

Kariyerinin zirvesinde pistlere veda eden Rosberg, Mercedes'in elçisi olup para kazanmaya devam edebilir. Röportajlarında bunun ipuçlarını veren Alman pilot, çeşitli organizasyonlarda sürüşlere katılıp, deneyimleri ile ilgili vereceği konferanslardan yıllık 1 milyon dolar kazanabilir.

Rosberg'in, otomotiv teknolojisindeki birikimi, iletişimi ve ana dili Almanca dışında İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcayı çok iyi konuşabildiğinin altını çizen Acar, "Dünyaca tanınan bir sporcu olarak kurduğu bağlantılar, şampiyon unvanı, şöhreti ile beraber iş ve spor dünyasında her istediği kapıyı açabilecek bir şansa da sahip. Otomobil yarışları penceresinden bakarsak tıpkı babası gibi kendine Junior serilerde bir yarış takımı kurabilir, sürücü menajerliği yapabilir, TV yorumcusu olabilir, tıpkı Alain Prost’un Renault için yaptığı gibi Mercedes’in tanıtım elçiliğini yapabilir. Kısacası Rosberg için, hayat belki de daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.