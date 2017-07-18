Emekli olan personele veda yemeği düzenledi

Serdivan Belediyesi Asfalt Plenti’nde gerçekleşen programda emekliğe ayrılan personeller, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet- İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, birim müdürleri ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Başkan Alemdar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Serdivan’ın her noktasına uzun yıllar hizmet eden Doğan ve Çoşkun’a emeklilik sonrası yeni hayatlarında sağlık, başarı, mutluluk ve huzur dilediğini ifade ederek, “Serdivanımıza 30 yıl hizmet eden iki personelimizin emekliliği vesilesiyle bir araya geldik. Görevlerini özveriyle yerine getiren ve bu ilçenin her metrekaresinde emekleri olan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı özveri ile daha güzel bir Serdivan için çalışan tüm personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşları emekli olan arkadaşlarımız için güzel bir program düzenlemiş. Bu bir kez daha şunu gösteriyor ki biz Serdivan Belediyesi olarak büyük ve mutlu bir aileyiz ve öyle olmaya devam edeceğiz” deydi.

Serdivan Belediyesi’nin tüm çalışanları ile büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin tüm fertlerinin Serdivan’a hizmet için çalıştığını belirten Başkan Alemdar, ayrılığın sadece mesai adına bir ayrılık olacağının altını çizerek “Biz onların tecrübelerinden faydalanarak onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Kapımız sizlere her zaman açıktır” diye konuştu.