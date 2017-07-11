Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emekli olamayana toplu para

Yaş şartını tamamlasa da emeklilik için yıl ve prim süresini dolduramayanlara toplu ödeme imkanı var. Bu kişiler SGK’ya başvurup paraları geri alabiliyor.

11 Temmuz 2017 Salı 08:44
Emekli olamayana toplu para

Emekli olmak için yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını dolduramamış kişi isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödediği primleri geri alabiliyor.

SGK'YA BAŞVURUN

SGK'ya başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (sağlık hariç) iade ediliyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Prim iadesi, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödeniyor. Takvim'in haberine göre, eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların tüm primleri geri veriliyor.

BORÇLU ESNAFA SAĞLIK HİZMETİ

Borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan yaklaşık 1.5 milyon Bağ- Kur'lu esnaf için yasal düzenleme yapılacak. Bağ-Kur esnafının emeklilik primleriyle sağlık primleri ayrılacak. Emeklilik primlerini yatırmamış olsalar bile, sağlık primini yatıran Bağ-Kur'lular sağlık hizmeti alabilecek. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan yasa ile prim borcu olsun, olmasın tüm Bağ-Kur esnafının sağlık hizmeti alması sağlanacak. Eylül-Ekim'de de Meclis'te bu konuyla ilgili yasal düzenleme çıkarılacak..

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:44
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    1. Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    2. Türkiye'nin ilk kadın komandosu olacak
    3. Dinmeyen acı!
    4. Yamaç paraşütçüsü 15 metre..
    5. Demirtaş 'yok' demişti belgesi ortaya..
    6. NASA Jüpiter'in yüzyıllık sırrını..
    7. Katar'dan Amerika'ya net mesaj
    8. Amerika'da askeri uçak çakıldı!
    9. Adana’da, ‘kuduz’ karantinası
    10. Mısır'da petrokimya tesisinde yangın:..
    11. Suudi Arabistan açıkladı! İşte Katar..
    12. Emekli olamayana toplu para
    13. Cep telefonuna 'alkol' muamelesi
    14. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon
    15. Gardiyan yoğun bakımda nöbet tutuyor
    16. Rus danasına Türk denetimi
    17. Katar için Amerika ve İngiltere'den..
    18. Kütahya'da askeri araç kaza yaptı: 1..
    19. Güldüren savunma
    20. Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme