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Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar

Antalya’da yalnız yaşayan emekli sosyal bilgiler öğretmeni evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenen ve cesedi kokan öğretmenin cenazesi maske takılarak çıkarılabildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan emekli öğretmen Ömer Akcivan’dan (51) haber alamayan komşuları, evden ağır kokular da gelmeye başlayınca durumu polise bildirdi. Ev çevresinde inceleme yapan polis koku nedeniyle içeri giremedi ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Oksijen maskesi takarak eve giren itfaiye ekipleri Akcivan’ın yatağı üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve sağlık ekipleri de eve maske ile girerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Akcivan’ın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze görevlileri maske takarak eve girdi. Ekiplerin, şişen cenazeyi evden çıkarmaları kolay olmadı. Cenazeyi güçlükle evden çıkaran 3 görevli tabuta koydu. Akcivan’ın, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hemşire olan Ömer Akcivan’ı kızı, Hilal Akcivan ise gözyaşlarına boğuldu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Antalya
  3. Muratpaşa
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