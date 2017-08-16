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Emekli maaşlarının yatacağı tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının ödeme döneminin Kurban Bayramı resmi tatil dönemine gelmesi nedeniyle ödemelerin erken yapılacağını açıkladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
Emekli maaşlarının yatacağı tarih açıklandı

Buna göre maaşlar 28 ve 29 Ağustos'ta yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklimizin 3.94 milyar TL tutarındaki gelir ve aylıkları Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacaktır" denildi. 

Maaş ödemeleri 28 ve 29 Ağustos'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, 30 Ağustos ve kurban bayramları tatillerinin birleştirilerek, bayram tatilinin 10 güne çıkarılması kararı alınmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
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