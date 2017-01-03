Emekli maaş zammı 2017'de ne kadar oldu? İşte promosyon ve ikramiye detayları

Emekliye promosyon ve maaş zammı yapılan açıklamalar neticesinde netlik kazandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu detayların ardından bir resmi açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapıldı. Emekliye promosyon ile ilgili açıklama yapan Müezzinoğlu, emeklilerin yüksek rakam veren banka ile anlaşmaları önerisinde bulundu. Peki emekliye promosyon ne zaman ne zaman ödenecek? Emeklilerin maaş zamları ne kadar yatırılacak? İşte ikramiye dahil emeklilerin 2017'de karşılaşacakları tüm gelişmeler

EMEKLİYE PROMOSYON NE KADAR VERİLECEK?

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, "Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Sincan Barbaros Camii'nde kıldı. Namaz sonrası emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Promosyonla ilgili sürekli Başbakan halledecek diyor. Biz bir ekibiz. Paslaşma tabii ki lazım. Emeklilerimize şunu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dün itibarıyla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10'a yakın bir artış gerçekleşti. Bu, yıllık enflasyonun üzerinde bir artıştır. İleride imkanlarımız arttıkça, ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz. Emeklilerimiz bu ülkenin kalkınması için gayret ettiler. İmkanlar arttıkça bunları da yapacağız. 2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon ödemesi yapılacak. Bu dönemde bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı, emekli maaşını bankalara yatırıyor devlet. Bu yatırdığı bankalar parayı tuttuğu için emeklilerimize böyle bir imkan sağladılar. Bunun dışında, asgari bu kadar. Vermek isteyen olursa amenna, diyeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, 11,5 milyon emeklinin bu promosyondan faydalanacağına işaret ederek, "Bunun 8,5 milyonu bin-iki bin aralığında ve onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 lira civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 alacak. Ağırlıklı ortalama 375 diye açıklayabiliriz. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edilebilir. 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emekli maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır. 3 yıl hesapların bankada tutulması karşılığı yapılacak. Ödeme bir seferde yapılacak. Bu 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak bir iki ay içinde tamamlanmış olacak. Sonuca bakalım, sonunda muhakkak bir uzlaşma, çözüm var. Bir ila 3 ay arasında defahaten ödenecek" diye konuştu.

EMEKLİYE MAAŞI ZAMMI 2017 YILINDA NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyon



rakamlarının açıklanmasıyla sayıları 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 4.9 oranında zamlanacak.

Enflasyon, Temmuz’da yüzde 0,45 artarken, Ağustos’ta 0,29 düşmüştü. Eylül’de yüzde 0,18, Ekim’de yüzde 1,44, Kasım’da ise yüzde 0,52 ve Aralık'ta da yüzde 1.64'lük yüksek artışla 6 aylık enflasyon yüzde 4.73 oldu. Oysa hükümet 2017 programında, 6 aylık enflasyonun 3.73 gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

MEMUR EMEKLİSİNE FARK YOK



Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisinin maaşı ise memurların toplu sözleşme şartlarına göre artıyor. 6 aylık enflasyon toplu sözleşme artışını geçerse memur emeklisinin maaşına, aradaki fark kadar enflasyon zammı yapılıyor. İşte geçen yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i geçmediği için memur emeklisi enflasyon farkı alamayacak.

30 YILDAN FAZLA SÜRE ÇALIŞANLARIN İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçmişte emekli olan veya ölen memurların hak sahiplerine 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Sayıları 408 bini bulan kişilerin 30 yılı aşan emekli ikramiyesini alabilmek için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce bu konuda açılmış davalar ise düşecek.

Konuyla ilgili düzenleme, TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısıyla gerçekleştirilecek. Memurlarda emekli ikramiyesinde 30 yıl tavanı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten sonra emekli olanlar, yıl sınırı olmaksızın, kaç yıl hizmetleri bulunuyorsa o süre üzerinden emekli ikramiyesi almaya başladılar.

7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar ise geçmişte 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunduğu halde, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi aldıklarını, 30 yılı aşan ikramiyelerin kendilerine de ödenmesini talep ettiler. Ödemeleri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi gereği başvuruları reddetmesi üzerine açılan davalar kurum aleyhine sonuçlanmaya başladı. SGK, geçmişe doğru ödemeleri, emekli olunan tarihteki maaş üzerinden yapınca bu kez yeniden davalar açıldı. Mahkemeler vatandaşı haklı bularak enflasyon karşısında eriyen emekli ikramiyelerinin güncel rakamlar üzerinden ödenmesine hükmetti.