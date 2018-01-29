Karakuş: Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye’yi birleştirdi

TSK öncülüğünde 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında birliklerimiz adım adım güvenli bir şekilde Afrin hedefine doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonunun gerekirse Irak sınırına kadar devam edeceğinin mesajını verirken, AB ülkelerinden olumlu sinyaller geldi. ABD ise "Güvenli bölgeyi 30 kilometreye çıkaralım" diyerek Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Türkiye kararlı tutumundan geri adım atmıyor. Mehmetçiğin terörle mücadelede gösterdiği büyük fedakârlığı, bölgede bundan sonra yaşanacak süreci, Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Erdoğan, "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da benzer duyguları yaşamıştı. Afrin operasyonu Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye'yi birleştirdi" dedi.

BUNLAR KIBRIS HAREKÂTINA DA KARŞIYDI

Afrin operasyonu Türkiye'yi uzun zamandır görmediğimiz şekilde bir araya getirdi ve toplumun geniş bir kesiminin kenetlenmesini sağladı. Bunu neye bağlıyorsunuz? sorusuna yanıt veren Karakuş, "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da benzer duyguları yaşamıştı. Afrin operasyonu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda olduğu gibi Türkiye'yi birleştirdi. Yıllardır PKK'dan milletimiz çok çekti. Bu konuda artık kesin bir çözüm istiyor. PKK'yı destekleyenler de hep Batılılar oldu. Halkımız bunun da artık bilincinde. PKK el yapımı patlayıcı yapamazken, mayınların hepsi Batılı ülkelerden geliyordu. Batılı ve müttefikimiz gördüğümüz İtalyan, Alman, İngiliz ve Fransızlar'ın mayınları hep PKK tarafından Mehmetçiğe karşı kullanıldı. Bu mayınların hepsini İstanbul Askeri Müze'de sergiledik. Halkımız gidip oradaki mayınları gezerse PKK-Batı işbirliğini çok iyi görecektir. " dedi. (Sabah)