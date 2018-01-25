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Emekli aylık fark tutarları bugün hesapta

2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:04
Emekli aylık fark tutarları bugün hesapta

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceği bildirildi.

Açıklamada, 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtilerek bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu ödemelerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişmektedir. Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 lira, 2 olanlara 3 bin 907 lira 80 kuruş, 3 olanlara 3 bin 365 lira 5 kuruş, 4 olanlara 3 bin 39 lira 40 kuruş, 5 olanlara 2 bin 713 lira 75 kuruş ve 6 olanlara 2 bin 388 lira 10 kuruş ödeme yapılacaktır."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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