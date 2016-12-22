Emekleme döneminde çocuk nasıl yürür?

Gelişme dönemlerinin en önemlilerinden biri de bebeğin yürümeye başladığı evredir. Emekleme döneminde çocuklar iki ayak üzerinde durmaya yüreklendirmek için söylenen söz tay taydır.
(Sabah)
Gelişme dönemlerinin en önemlilerinden biri de bebeğin yürümeye başladığı evredir. Emekleme döneminde çocuklar iki ayak üzerinde durmaya yüreklendirmek için söylenen söz tay taydır.
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