Emekleme döneminde çocuk nasıl yürür? Çocuk sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de çocuğun gelişme dönemidir. Özellikle bu dönemde bir çok aile bebeklerinin gelişimine büyük önem vermektedir. İşte gelişme dönemlerinin en önemlilerinden biri de bebeğin yürümeye başladığı evredir. İşte o evrenin detayları...