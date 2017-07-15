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Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Arjantinli forvet Emanuel Dening ile bir yıllığına resmi sözleşme imzalandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:24
Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da sözleşme imzaladı

Süper Lig’in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin’de forma giyen santrfor Emanuel Dening’i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırladığı rapor doğrultusunda Arjantinli forvet Emanuel Dening ile 25 Haziran’da ön sözleşme imzalanmıştı. Dening’in Türkiye’ye gelmesi ile birlikte tecrübeli futbolcu ile 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırladığı rapor doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını belirterek ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. 1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor son olarak Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening’in 2’de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:24
  1. Türkiye
  2. Malatya
  3. Arjantin
  4. Ertuğrul Sağlam
  5. Malatyaspor
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