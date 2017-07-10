Emaneti sınırdışı ettik

İşte o yazı:

Yüzyıllar önce, Kabe’nin yanına kurulan bir merdivenin basamakları arasında yankılanan bir ses semaları çınlatıyordu: “Kadınlarınız Allah’ın sizlere birer emanetidir…”

Veda hutbesinde Ümmeti’ne seslenen Rasulullah (s.a.v.) o günlerden bu günlere sesi duyulsun diye haykırmamıştı, nidası yüreklerde yankı bulsun istemişti…

Yüzyıllar boyunca O kutlu Nida yüreklerdeki yankısını hiç kaybetmemişti…

Yüzyıllar Sonra;

İslam coğrafyası’nda Müslümanlar arasında nifak çıkarma gayreti ile oynanmaya başlanan kanlı oyunlar, ölümler, yıkımlar ve vahşetler sonucu; evsiz, yurtsuz, geleceksiz ve hedefsiz ümmet ! Sığınacak ve “eman” diyeceği, başını sokabileceği bir sığınak aradığında, daha önce yüzyıllarca başında hamisi olarak yer verdiği İhvan’ın yani TÜRKİYE’nin kapısını muha cir edası ile çaldığında; karşısında ensar’ı bulmayı murad etmişti…

Bulmuştu da…

Peki ya sonra ?...

Önce Ankara da oynanan oyun, arkasından Sakarya da yürekleri dağlayan sorun !...

Suriye’li muhacir kardeşlerimize son günlerde yapılan muameleler vijdanları sızlatırken, kan donduran haber Sakarya’dan geldi: “Emanet’i sınırdışı ettik”…

Sözün gerçekten bittiği, erkeğin erkekliğinden utandığı, kadının adının “Emanet” olmadığına şükrettiği bir güne uyandık ve o günü acı ile yaşadık !

Güya sözümona şimdi gözyaşı döküyoruz, “Emanet’e sahip çıkamadık” diyoruz, daha doğmamış bebeğe don biçilmezken, şimdi nasıl oldu da kefen biçebildik diye birbirimizin gözüne bakıyoruz…

Ne kadar samimi ve ne kadar dürüstüz ?...

Sanal medyada 3-5 provakötörün dolduruşuna gelerek #SuriyelilerSınırDışıEdilsin t agını TT yaparak, ağzımıza geleni koro halinde sövgüleştirerek, önlerine paylaşıp koyduğumuz bir lokma ekmeği dahi dilimize dolayıp başlarına kakma yolu ile yaptığımız terbiyesizliğin ardından; dökülen gözyaşlarımız ne kadar samimi ?

Oysa biz Rabbi Zülcelal’in indirdiği Yüce Din’in sancaktarı bir MİLLET, değil miydik ? İslam’ın son kalesiydik değil mi ?Kur’an da ve Hadis’lerde övülmüş bir ümmet idik değil mi ?Atalarımız 500 kusur sene önce İspanya kıyılarına donanmasını gönderip sırf mazlum olduğuna inandığı için, üstelik Yahudi olmalarına bakmadan dünya mazlumlarına sahip çıktı diye övünüyorduk değil mi ? İslam sancaktarı olmak bunu gerektiriyordu çünkü, değil mi ? Hem ne diyordu Rabbimiz bize :” Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerineriayet ederler…” (El Müğminun:8) Bu ayet bizlerden bahsediyordu çünkü, değil mi..?

Emanet’e sahip çıkmıştık değil mi ?

Emanete sahip çıkamasak da; tabutu ile sınırdışı etmek de, sahip çıkmaya dahil mi peki ?

Henüz 10 aylık bir bebeğin, ağzının kenarında daha annesinden yeni emdiği sütü burnundan getirmek de, sahip çıkmaya dahil mi peki ?

Bir gün sonra doğacak bebeğin, annesinden doğarken dünyaya ilk çığlığını atmadan, annesinin karnında o çığlığın ağzına geri tepilmesi de, sahip çıkmaya dahil mi peki ?

Ülkemizde cirit atan servislerin, 3-5 provakatif mesajları ile, ensar olma şerefini kaybetmek de, sahip çıkmaya dahil mi peki ?...

Kendimize gelelim.

Silkelenip, İslam şuuru ve dusturu ile yaşadıklarımızı sorgulayıp, ecdadımızın mihmandarlığında, Ümmet’in sancaktarlığı hususunda aldığımız emaneti yere düşürmeyelim, bize emanet edileni de bir sonraki neslimize emanet edebilmenin haklı gurur ve vakarını hep beraber yaşama çabası içinde olalım.

Bakın bu konuda bizleri öven Rabbimiz bizlerden nasıl bir görev bekliyor, unutmayalım:

“Ey iman edenler ! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok bilendir.” (Maide:54)

Bütün İslam alimlerinin ortak kanaati; bu ayette bahsi edilen topluluk; coğrafyamızın yüzyıllardır İslam sancaktarlığını ve hizmetkarlığını ve ENSARLIĞINI yapmış TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir.

Ümmed’i Muhammed (s.a.v.) bize emanettir, o halde Emanetlerimize sahip çıkalım.

Sevdiklerimizden ayrılırken dua edip bahsettiğimiz “Allah’a emanet ol” sözümüzün şuuruna ermek dileği ile;

Allah’a emanet olun !

Selam ve dua ile…