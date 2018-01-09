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"Elveda taşeron" yazılı dövizlerle başvuru yaptılar

Niğde'de SGK İl Müdürlüğünde çalışan taşeronişçiler, taşıdıkları "elveda  taşeron" yazılı dövizleri başvuru yaptıktan sonra yırttı...

09 Ocak 2018 Salı 16:06
"Elveda taşeron" yazılı dövizlerle başvuru yaptılar

Niğde'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde  taşeron olarak çalışan 29 işçi, ellerinde taşıdıkları "Elveda taşeron" yazılı  dövizler ile toplu başvuru yaptı. 

SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumda çalışan  29 taşeron işçi için toplu başvuru töreni düzenlendi.

Kurumda çalışan personel, taşıdıkları "elveda taşeron" yazılı dövizler  ile törene katıldı. Başvurularını gerçekleştiren personel, kadrolu işçi statüsüne  geçecek olmanın sevincini bu dövizleri yırtarak kutladı.

SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, "Taşeron personel çalıştırılması  yürürlükten kaldırılarak doğru olan yapılmıştır. Kadroya geçen tüm taşeron  personelimize hayırlı olsun, bundan sonraki iş sürecinde başarılarınızın devamını  dilerim." ifadelerini kullandı.


 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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