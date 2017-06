Elveda Ey Şehr-i Ramazan

Her Gün Binlerce Kişiye İftar Sofrası Kuruldu

Ümraniye Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde 5 ayrı noktada verilen iftar yemekleri ilçe sakinlerinin bir arada bulunmasını sağlayarak; kalabalık sofralarda Ramazan ayının coşkuyla geçmesine vesile oldu.

Açık Havada Ümraniyelilerle İftar Buluşmaları Sağlandı

Her gün kurulan iftar sofralarının yanında Ramazan ayının içinde muhtelif zamanlarda kurulan ve toplamda yaklaşık 50 bin kişinin ağırlandığı büyük çaplı sokak iftarlarında da Ümraniye Belediyesi, vatandaşların kapı önlerinde geniş sofralar kurarak komşularla aynı sofrada olma geleneğini devam ettirdi. Ümraniyelilerle her fırsatta bir araya gelen Başkan Hasan Can da tüm mahalle iftarı programlarına katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayında Memleket Rüzgârı Esti

Ümraniye Belediyesi, çeşitli yörelerden vatandaşları her akşam Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayında ağırladı. Kur’an tilavetleri ve çeşitli etkinliklerin de olduğu Nikâh Sarayı hemşehri iftarlarında; Ümraniyeliler memleketlileriyle bir araya gelerek hasret giderdi ve memleketlerine olan özlemlerini de bir nebze dindirmiş oldu. Ümraniye Belediyesi her sene düzenlediği hemşehri iftarlarını Ramazan ayı boyunca her akşam gerçekleştirdi.

Yaşlılar, Çocuklar, Gençler… Ümraniye’de Kimse Sofraya Yalnız Oturmadı!

Tüm geleneksel iftar programlarının dışında yaşlı ve engelliler, belediyenin bilgi evlerinde eğitim gören Bilge Çocuklar, yine belediyenin bir projesi olan Umut Kütüphanesi’ne üye gençler ve çocuklar için de iftar programları düzenleyen Ümraniye Belediyesi; Ramazan ayının her gününde şen sofralar kurdu.

Bin Kişiye Sıcak Yemek…

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi, yalnızca iftar programları için değil; ilçedeki ihtiyaç sahipleri için de kazanlarca yemek kaynatıyor. Her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine bin kişilik iftarlık dağıtan belediye; bunu Ramazan ayına özel olarak değil her zaman yapıyor.

Ümraniye’de Aç ve Açıkta Kimse Yok!

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’de yaşayan dar gelirli ailelere göreve geldiği ilk günden beri gıda yardımı yapıyor. Fakat hazırlanan kolilerin içinde her zaman ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan erzak ve eşyalar olmaması gerekçesiyle, onlar için marketler kurdu. Akla gelebilecek her türlü gıdanın yanında giyecek ve ayakkabıya kadar birçok ihtiyacı karşılayan ürünlerin bulunduğu Sosyal Marketler, İnkılap ve Necip Fazıl mahallerinde hizmet veriyor. Bu marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla gönüllerince alışveriş yapan vatandaşlar, yılın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da marketlerden yararlandılar.

Osmanlı Geleneği Temcid Ümraniye’de Gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi, yalnız iftar saatlerinde değil sahura kadar programlarını sürdürdü. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan ‘Temcid Salası’ okutarak vatandaşları sahur sofrasında buluşturan Ümraniye Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların Ramazan ayının manasını kavraması için iftar ve sahur arasındaki vaktin her dilimini değerlendirdi.

Gecenin sessizliğini ve orucun başlangıcını haber vermek için sahur vakti Osmanlı zamanında camilerde okunan Temcid-i Şerif’le Ümraniye halkı, her yıl sahur programı gerçekleştirilen gecede sahura kaldırılıyor. Ümraniye Belediyesi önünde vatandaşların katılımıyla düzenlenen sahur programında da ‘Temcid Salası’ okutuldu ve 2 dev kazanda pişirilen 2 bin kişilik Temcid Pilavı da vatandaşlara ikram edildi. Ümraniye Belediyesi bu programları her yıl tekrar ederek gelenekselleştirmiş durumda.

Ümraniyeliler Ramazan Ayına Özel Etkinliklerde de Bir Araya Geldi

Ayrıca Ümraniye Belediyesinin 2017 yılı Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri son buldu. On bir ayın sultanı Ramazan'ın maneviyatını vatandaşlara dolu dolu yaşatmak için harekete geçen Ümraniye Belediyesi, bir ay boyunca müzik dinletilerinden, sohbet ve söyleşi etkinliklerine, tiyatrodan Kuran-ı Kerim tilavetlerine kadar onlarca etkinliği gerçekleştirdi.

Ünlü İsimler Sahne Aldı

Ramazan etkinlikleri kapsamında Ramazan Etkinlik Meydanı’nda sahne alan Eşref Ziya Terzi, Sedat Uçan, Ahmet Özhan, Veysel Dalsaldı, Derviş Sufi Topluluğu, Ömer Karaoğlu, Umut Mürare, Mustafa Demirci, Grup Genç, Yavuz Değirmenci, Sami Savni Özer, Sufi Devran ve Mehmet Kemiksiz gibi önemli isimler tasavvuf müziğinin önemli ve beğenilen eserlerini seslendirerek vatandaşların Ramazan ayını dolu bir şekilde yaşamasını sağladı.

Çocuklara Özel Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Bir ay boyunca Ramazan Etkinlik Alanı’nda çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirildi. İftar öncesinde ve sonrasında tiyatro oyunlarının yanı sıra Karagöz-Hacivat gibi çeşitli sahne gösterileri de sergilendi.

Başkan Hasan Can: “Ramazan, Kardeşlik ve Paylaşmanın En Üst Mertebeye Çıktığı Aydır”

“Ramazan paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan ayı hem rahmet hem de bereket ayıdır. Bu ay kardeşlik ve paylaşmanın en üst mertebeye çıktığı aydır” diyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, böyle bir zaman diliminde belediye olarak düzenledikleri etkinliklerle Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Can: “Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza Ümraniye’nin farklı noktalarında iftar sofrası kurduk. Ayrıca yaptığımız Sosyal Market Yardımı ile Ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz” dedi. İftar yemeklerini ilçenin çeşitli noktalarında yer alan düğün salonlarında verdiklerini de ifade eden Başkan Hasan Can, “Vatandaşlarımıza yönelik mahalle iftarları düzenledik. Yine düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri ile gelenekselleşen Ramazan kutlamalarını da sürdürdük. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan yaşatmaya çalıştık” dedi.