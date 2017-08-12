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Elvan'ın annesi serbest bırakıldı

Kadıköy'de açlık grevlerinin 156. gününde akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:35
Elvan'ın annesi serbest bırakıldı

Gruptan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın aralarından bulunduğu 6'sı kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.
 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:35
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