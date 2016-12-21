Elon Musk'tan çılgın proje!

Tesla Motors başkanı Elon Musk şimdi de yeni bir projeyle gündemde. Bu projede trafik sorunu çözmeyi hedefleyen Musk, projesini Twitter’dan duyurdu. Trafikten çok bunaldığını ve bir makine icat edip tünel kazacağın açıklayan Musk, The Boring Company diye nitelendirdiğini projeyi yapmakta kararlı. Twitter biyografisine yeni şirketini çoktan ekledi.

Musk, Tunnels'den neredeyse bir yıl önce, Hyperloop için yolcu bölmelerini tasarlamak üzere düzenlenen törende soru-cevap seansı sırasında biraz bahsetti.

Tüneller harika. Bu sadece bir delik, o kadar da zor değil. Şehirlerdeki tünellerin tıkanıklığını hafifletecek ve farklı seviyelerden oluşacak. Muhtemelen 30 tünel katmanı olacak ve yüksek yoğunluklu şehirlerdeki tıkanıklığı tamamen giderebilecek. Bu yüzden, tünelleri kesinlikle öneriyorum, dedi.