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Elmas piyasası yönetmeliği kaldırıldı

Borsa İstanbul tarafından yürütülen İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası yönetmeliği kaldırıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:22
Elmas piyasası yönetmeliği kaldırıldı

İstanbul AltınBorsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 6362  Sayılı  Sermaye  Piyasası  Kanunu  hükümleri çerçevesinde  İstanbul  Altın  Borsası  ile  İstanbul  Menkul  Kıymetler Borsasının tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile 3 Nisan 2013'te faaliyete geçen Borsa İstanbul, İstanbul  Altın  Borsası'nın görevlerini de yürütmeye başlamıştı.

Bu çerçevede yürürlükte olan mevzuatta İstanbul Atın Borsası’na yapılan atıflar Borsa İstanbul’a yapılmış sayılıyordu.

4 Nisan 2011'de İstanbul  Altın  Borsası bünyesindeyken açılan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar (rough diamonds)  ile her tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds) ve 32 Sayılı Karar’da tanımlı kıymetli taşlardan ilgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde beyan edilmek kaydıyla ham doğal taşlar, parlatılmış doğal taşlar, parlatılmış ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar, ham sentetik taşlar, parlatılmış sentetik taşlar işlem görüyordu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:22
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