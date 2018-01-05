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Elmander, Türkiye'ye geliyor

Örgryte forması giyen eski Galatasaraylı Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı. Elmander'in Fatih Terim'in yardımcılarından biri olması bekleniyor.

05 Ocak 2018 Cuma 15:27
Elmander, Türkiye'ye geliyor

İsveç 2. Lig takımlarından Örgryte forması giyen eski Galatasaraylı Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

36 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısı olması bekleniyor.

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda 61 karşılaşmaya çıkıp 17 gol atan Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak İsveç 2. Lig takımlarından Örgryte formasını terleten İsveçli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 

yeni yardımcısı olacağı konuşuluyordu. 

Örgryte Başkanı Joacim Nordh, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Elmander'in hala sözleşmeli futbolcuları olduğunu ve kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirtmişti.

Bu söylentilerin üzerine 36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu. Bu sözler tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:27
  1. Elmander
  2. Galatasaray Teknik Direktörü
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