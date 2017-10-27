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Bakandan, ellerini kaybeden Ramazan'a iyi haber

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e GATA'da protez takılacağını belirtti.

27 Ekim 2017 Cuma 20:39
Bakandan, ellerini kaybeden Ramazan'a iyi haber

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan CNN Türk'te yaptığı açıklamada, bir haftaya kadar ilk yerli tamoksifen üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirtti. Demircan, ayrıca ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e GATA'da elektronik protez takılacağını söyledi.

ELEKTRİK TELİNE TAKILAN KUŞU KURTARMAK İSTERKEN ELLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 14 Ekim'de elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktı. Kuşu kurtaran çoban, bu sırada akıma kapıldı. Yaklaşık 1.5 saat direkte asılı kalan Taşdemir, TEDAŞ görevlileri tarafından direkten indirilip, hastaneye kaldırıldı. Taşdemir'in üçüncü derecede yanan iki elinin de bilek hizasından kesileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 20:39
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