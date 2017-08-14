Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!

Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi.

Adamın infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.

Tecavüzcü vincin ucuna elleri arkadan bağlı bir şekilde asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesildi.

Adam acı çeke çeke can verdi.

Reuters haber ajansı tarafında paylaşılan infaz anlarında adamın önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi.