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Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!

Yemen'in başkenti Sana'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden adam Tahrir Meydanı'nın ortasında asıldı. Adamın infazı bir vinçle gerçekleştirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:40
Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!

Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi.

Adamın infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.

Tecavüzcü vincin ucuna elleri arkadan bağlı bir şekilde asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesildi. 

Adam acı çeke çeke can verdi.

Reuters haber ajansı tarafında  paylaşılan infaz anlarında adamın önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:40
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  • HalilHalil2 dk önce
    Biz de istiyoruz idamı
  • habil sünbülhabil sünbül2 dk önce
    adamlar batıymış yok şuymuş yok insan haklarıymış demeden suçluya gerekeni anında yapıyorlar.dolayısıyla bizde de hemen idam kanunu gelerek suçlulara gereken yapılmalı.ilk önce tecavüzcüleri ve FETÖ PKK DHKP-C DEAŞ ve bilimum terör örgütleri miltanları yakalandığında hemen idam edilmeli ki, bir daha hiç kimse bu tür işlere kalkışmasın...
  • Gülistan Gülistan 4 dk önce
    Gerçek Adalet budur. Mağdurun yakınlarında vergileri ile cezaevinde besle sonra salıver, yine aynı şeyler tekrarlamasın yeni madırlar. Verilen ceza mağdurun yüreğini çöle ýağan kâr gibi soğutmalıdır.
  • Mehmet Mehmet 4 dk önce
    İnşallah kendi ülkemizdeki adalet sistemi de bu kadar etkili ve caydırıcı olur.
Bugünkü Akit

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