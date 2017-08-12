Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...

Kuzey Kore'nin açıkladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı vurma planı, kıtalar arası balistik füzeler, o menzile ulaşsa bile hedefini vuramayacağı için başarılı olamayabilir.



ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik tırmanırken ABD'nin Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere bölgedeki yoğun askeri varlığı ve son teknoloji füze savunma sistemleri Pyongyang'ın muhtemel bir füze saldırısının başarılı olmasını neredeyse imkansız kılıyor.



Karşılıklı açıklamalarla tırmanan Kuzey Kore krizi dünyanın gündemine otururken, taraflar arasında sıcak çatışma çıkması riskini de tartışmaya açtı. ABD'nin Kore yarımadası ve Pasifik'te konuşlu yüksek askeri teknolojileri ve savaş ekipmanlarına karşı Pyongyang yönetiminin geliştirdiği kıtalar arası balistik füzelerin, menziline ulaşsa bile hedefini vuramayacağı belirtiliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore yönetimini "ateş ve öfke" ile tehdit etmesi ve Kuzey Kore'nin de ABD toprağı olan Guam Adası açıklarına balistik füze fırlatmayı planladığını açıklaması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'ye "rejimi ve halkını yıkıma götürecek bir adımı" tasavvur etmemesi çağrısında bulundu.



Söz konusu açıklamalar, Washington'da Kuzey Kore'ye yönelik askeri seçenekleri kullanma eğiliminin arttığı tartışmalarına yol açarken, gözler ABD'nin Pasifik bölgesindeki askeri gücüne çevrildi.



PASİFİK KOMUTANLIĞI

Kuzey Kore, ABD ordusunun 9 muharip komutanlığından biri olan Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının (PACOM) operasyon bölgesinde yer alıyor.



Karargahı Hawaii Adaları'nda bulunan PACOM, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinde en büyük paya sahip, en ağır donanımlı muharip komutanlığı olarak biliniyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Amerikan donanmasının 7. Filo'sunun da bağlı olduğu PACOM'da, 375 bin askerin yanı sıra 200 savaş gemisi, denizaltı ve bin adet savaş uçağı görev yapıyor.



KUZEY KORE'NİN YANI BAŞINDA 75 BİN ABD ASKERİ

ABD'nin Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere Kore yarımadasına yakın bölgelerde bulundurduğu askeri güç, başta Çin olmak üzere dünyanın dikkatini çekiyor.



Bölgedeki ABD varlığının sadece Kuzey Kore'yi hedef almak üzere konuşlandırılmadığı belirtilirken, Japonya ve Güney Kore'de halihazırda 75 bin Amerikan askeri bulunuyor.



Güney Kore'de ağırlıklı olarak Osan, Kunsan hava üsleri ve Cinhae Deniz Üssü'nde 40 bin kadar Amerikan askeri konuşluyken, ülkede Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) yanı sıra sayısı belirtilmeyen uçak, helikopter ve insansız hava aracı bulunuyor.



Güney Kore'de, kara harekat ve tatbikatlarında kullanılmak üzere ABD'ye ait yüzlerce zırhlı aracın yanı sıra 300 adet M1 tankı bulunuyor.



Japonya'da da ağırlıklı olarak Misawa Hava Üssü, Yakota Hava ve Deniz Üssü, Kadena Hava Üssü ile Okinawa Deniz Üssü'nde olmak üzere 35 bin civarında ABD askerinin konuşlu olduğu ifade ediliyor.



Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde ABD'nin Patriot füzeleri konuşlu olduğu bilinirken, ülkeye sayısı açıklanmayan uçak ve hava aracının sevk edildiği belirtiliyor.



7.FİLO JAPONYA AÇIKLARINDA

ABD'nin önemli muharip donanma filolarından 7. Filo da Japonya açıklarında konuşluyken, filoya bağlı Ronald Reagan Uçak Gemisi'nin Japonya'da demirli olduğu biliniyor.



7. Filo'da 2 uçak gemisi, 70 civarında savaş gemisi ve denizaltının yanı sıra 140 savaş uçağı ve 20 bin asker görev yapıyor.



Söz konusu 70 gemi arasında Tomahawk füzeleri ve balistik füze önleme silahlarının bulunduğu 14 adet Destroyer ve Kruz gemisi bulunuyor. Filoda 12 adet nükleer kapasiteli denizaltı mevcut.



Kuzey Kore'den uzak da olsa PACOM Karargahı'nın bulunduğu Hawaii'de de hava ve deniz üslerinde konuşlu 40 bin ABD asker görev yapıyor.