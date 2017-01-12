Elitaş: Kılıçdaroğlu milletvekillerine sahip çıksın

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,  anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP'nin hiç  ummadıkları, tahmin etmedikleri ve düşünmedikleri eylemiyle karşılaştıklarını  belirterek, "CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde  büyük hasar ortaya çıkardı. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu  kırıldı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik." dedi.  CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekillerine aklıselim davranmaları yönünde  tavsiyede bulunmasını ümit ettiğini belirten Elitaş, " Sayın  Kılıçdaroğlu'na Türk milleti adına tavsiye ediyorum; milletvekillerine sahip  çıksın ve bağrından çıktığımız millete yakışır bir hareket yapsın" dedi.

Elitaş: Kılıçdaroğlu milletvekillerine sahip çıksın
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:07
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Elitaş, teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde yaşanan kavgayla  ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin Meclis tarihinde olmayan bir  terörü ve anarşisiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

CHP'nin ilk etapta, oylama sırasında oy kullanan AK Parti'li  milletvekillerine çeşitli hakaretler edip oy kullanmayı iptal ettirme yoluna  gittiğini anlatan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup başkanvekilleri ile yaptığımız toplantıda, TBMM'de görüşülen  anayasa değişikliğinin beşinci maddesi üzerinde görüşmeleri tamamladıktan sonra  birleşimin kapanmasına karar verdik ama CHP'nin hiç ummadığımız, tahmin  etmediğimiz, akla gelmeyecek, düşünmediğimiz eylemiyle karşı karşıya kaldık.  CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar  ortaya çıkardı.

Bunun yanında AK Parti milletvekillerine saldırgan bir tavır  içerisinde hücum ettiler. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı  ve ameliyata alındı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik.  Biz TBMM'de milletvekillerinin olduğunu tahmin ediyorduk ama milletvekili dışında  da mahlukatın var olduğunu, bugün bir milletvekilimizin ayağından ısırılmasıyla  gördük.

Elitaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki  darbe girişimi sırasında TBMM'ye yönelik bombalı saldırıyı hatırlattı.

O gün TBMM'nin darbeciler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını dile  getiren Elitaş, "Önce üniformalı FETÖ'cüler TBMM'ye saldırdılar, bugün de 12 Ocak  sabaha karşı, CHP'nin milletvekilleri Meclis'e saldırmaya kalktılar. 15 Temmuz'da  Meclis'i üniformalı FETÖ'cüler, bugün de milletvekili kimliğinde birileri işgal  etmeye kalktı. 15 Temmuz'da nasıl ki bu milletvekilleri darbecileri püskürttüyse,  bugün de Meclisi işgal edenleri püskürtmüştür. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı döneminde  düşmana TBMM'yi teslim etmediysek, bugün de TBMM'nin programı çerçevesinde  çalışmalarına devam ettik." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu milletvekillerine sahip çıksın"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekillerine aklıselim davranmaları yönünde  tavsiyede bulunmasını ümit ettiğini belirtti.

Elitaş, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'den çıktıktan sonra bu eylemin yapılması  planlı bir harekettir. Genel Başkan çıkar çıkmaz bu eylemin yapılması, ana  muhalefet partisinin aklıselim düşünmediğinin en büyük kanıtıdır. Ben Sayın  Kılıçdaroğlu'na Türk milleti adına tavsiye ediyorum; milletvekillerine sahip  çıksın ve bağrından çıktığımız millete yakışır bir hareket yapsın.

Bu anayasa öyle veya böyle Meclisten geçtikten sonra bu ülkenin gerçek  sahibinin önüne çıkacak ve onların vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.  Halktan korkarak milletvekilliği yapılmaz, bizi seçen milletten korkarak  milletvekilliği yapılmaz, siyasi faaliyette bulunulmaz. Tüm halkımıza ikinci  işgal darbesi geçmiş olsun diyorum."

Elitaş, Genel Kuruldaki kavga sırasında burnu kırılan AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in ameliyata alındığı bilgisini paylaştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Şahin'i ziyaret ettiğini aktaran Elitaş,  "Biz de grup başkanvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Oylamaya da  katılamadı. Oylamaya katılmayı çok arzu etti ama doktorlar müsaade etmediğinden  dolayı katılamadı. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi  iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teskin etmek yerine daha farklı bir yöntem denemeye gayret ettiler"

Mustafa Elitaş, dün akşam Genel Kuruldaki ilk kavga sırasında salonda  bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal  ile görüştüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu ve Baykal'dan CHP'li milletvekillerini uyarmaları  ricasında bulunduğunu anlatan Elitaş, "İki genel başkandan rica ettim; 'Böyle bir  usul, esas olmaz. Lütfen milletvekili arkadaşlarınızı sükunete davet edin, aksi  halde burada bir kavga çıkacak, bu kavganın sorumlusu olmayın' dedim. Ben Sayın  Kılıçdaroğlu'nda böyle bir hareketi görmedim." açıklamasını yaptı.

Elitaş, CHP'nin anayasa değişikliği teklifinin halkın önüne  gitmesinden ve milletin iradesinden korktuğunu vurguladı. Halkın iradesinden  korkan bir siyasi partinin, hele hele ana muhalefet partisinin hiç olamayacağını  kaydeden Elitaş, "Maalesef ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Baykal olayı teskin  etmek yerine daha farklı bir yöntem denemeye gayret ettiler. Bu da gerçekten  üzücü bir hadise." görüşlerini dile getirdi.

CHP'li bir milletvekilinin, kendisinin oy kullanmasını görüntülediğini  belirten Elitaş, Kılıçdaroğlu'na, "bunun kişilik haklarına yapılmış bir saldırı  olduğunu" söylediğini anlattı. Mustafa Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu buna hiç cevap  vermeyerek, makul karşıladığı anlamında bir tavır sergiledi." sözünü sarf etti.

Yaşananlardan demokrasi adına büyük üzüntü duyduğunu ifade eden  Elitaş, "Her zaman söylüyoruz; iktidar vardır ve bunun karşılığında da muhalefet  vardır ama muhalefet saygın olmalıdır. Bugün CHP tüm saygınlığını kaybetmiştir."  değerlendirmesinde bulundu.

 
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