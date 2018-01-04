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Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise İran'daki olaylar da aynı

AK PartiTBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,  "İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye, hangi  noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin, bu hainlerin, bu satılmışların amaçlarının  hangi noktada olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bilindi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:07
Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise İran'daki olaylar da aynı

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, partisinin Sarıoğlan İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, buradaki konuşmasında, Türkiye'de  "Gezi olayları" nasıl ise İran'daki olayların da aynı olduğuna dikkati çekti.

"Gezi olayları nasıl çıktı, ne oldu? Kimsenin bildiği yok." diyen  Elitaş, "Birden bire bir şey oldu. Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye  ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da  tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80'inde tencere tava  çaldılar. Sebep, Taksim'de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da  oluyor." ifadelerini kullandı.

İran'daki olayların "yumurta fiyatları" bahane edilerek başlatıldığını  aktaran Elitaş, şunları kaydetti:

"Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta, 29 kişi dün itibarı ile  olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Düşüne biliyormuşsunuz arkadaşlar,  bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına, 29 insanın hayatını  kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma  ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar,  susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum, İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi  olaylarının nereden nereye, hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek  istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin, bu  hainlerin, bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz."

Mustafa Elitaş, "Gezi olayları"nda, iktidara muhalefet olsun diye  tencere tava çalanların o günlere, bugün İran penceresinden bakıp "biz hata  yaptık" demelerini umut ettiğini belirterek, "Bizim bu ülkenin birliği ve  beraberliği, bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi  niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar  bile, 'bunları dinlemek lazım, bunları anlamak lazım' zafiyetinde bulunmuşlardır  ama şimdi İran'dan 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf, ne  kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir."  açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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