Elinizi ılık süt içinde 10 dk bekletirseniz...

Bu haber 57 kez okundu

İştahı açmasının yanında yemeklerin aromasına farklı bir lezzet katan acı biberi doğrarken elimiz yanabilir.

Ele bulaşan biberin acısı giderilmeden başka yerlere dokunulduğunda kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.

Elimize bulaşan biberin acısını geçirmek için şu yöntemi denemekte fayda var:

- Elinize bulaşan yanma için bir adet limon suyu sıkın. İçerisine biraz tuz ve su ekleyerek karıştırın. Bu karışımın içerisinde elinizi 10 dk kadar bekletin. Daha sonra elinizi sabunlu su ile iyice yıkayın.

- Aynı yöntemi limon suyu yerine elma ya da üzüm sirkesi deneyerek de yapabilirsiniz.

- Eğer eliniz çok yanıyorsa yanan kısımlara buz koyun. Elinizin üzerinde bir süre bekletin.

- Biber yanıklarını çamaşır deterjanı ile ellerinizi ovarak geçirebilirsiniz. İşlem sonrası ellerinizi iyice sabunla durulayın.

- Ellerinizin yanan kısmına kantoran yağı sürüp 10 dk beklettikten sonra elinizi ovalarsanız biber acısını biraz dindirmiş olursunuz.

ILIK SÜT İÇİNDE BEKLETİRSENİZ...

- Ilık süt içinde elinizdeki yanık bölgelerini 10 dk ovarak da acıdan kurtulabilirsiniz.

Kaynak: Pratik Bilgiler