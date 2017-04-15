Eliniz sürekli terliyorsa...

Ellerde terleme kişinin duygu durumundan kaynaklanacağı gibi fiziksel faktörlerden de kaynaklanabilir. Eskiden beri elleriniz sürekli terliyorsa nedeni altında yatan sağlık sorunlarınız olabilir. El terlemesi sürekli hal aldıysa ve rahatsız ediyorsa muhakkak nedeni bir uzman tarafından araştırılmalıdır.

İşte el terlemesinin işaret ettiği belli başlı hastalıklar...

Tiroitlerin fazla çalışması



Tiroit bezlerinin fazla çalışması beraberinde guatr sorunlarını da getirmektedir. Fazla çalışan tiroit bezleri, vücutta gerginlik, sinir ve stresle beraber aşırı el ve ayak terlemesine neden olabilir.

Şeker hastalığı



Ani el terlemesi bir şey yeme isteğiyle aynı anda gerçekleşiyorsa sebebi şeker hastalığı olabilir. Kan şekerinin ani şekilde düşmesi acıkmayı ve el terlemesini beraberinde getiren durumlar arasındadır.

Fazla kilo

Aşırı kilo hayatınızın her döneminde hem sağlık açısından hem de psikolojik açılardan kişiyi olumsuz yönde etkileyen durumlar arasındadır. Fazla kilolu insanlarda vücut ısısı artar bu durum sonucunda da beden bu ısıyı aşağıya çekmek için terleme eylemini gerçekleştirir. El ve ayaklarda oluşan terlemenin sebebi aşırı kilodan meydana gelebilir.