Elinden telefonunu alınca bakın ne yaptı

Çin'de annesi ve anneannesi ile hastanenin bekleme salonunda oturan çocuk zaman geçirmek için telefonu ile oynuyordu. Çocuğun annesi, telefonu elinden alıp oynamaması için kendisini uyarınca olanlar oldu. Deliye dönen çocuk annesine saldırıp tekme atmaya başladı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntü kısa süre içinde yaklaşık 400,000 kişi tarafından izlendi.

Kullanıcılar yorumlar yağdırdı

Kullanıcılar, yeni nesil çocukların ne kadar korkunç olabileceği yorumlarını yaptı. Ancak bazı takipçiler ise çocuğun annesini eleştirdi. Özellikle çocuğa evde aşırı bir şekilde tolerans gösterdiği düşünülerek, çocuğun böyle bir şey yapmaya cesaret ettiğini söylediler.