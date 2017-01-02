Elindeki bayrak hayatına mal oldu!

İran’da Aşure günü programında inanılmaz bir kaza yaşandı.

Elindeki bayrak hayatına mal oldu!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:11
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Bir şahsın tuttuğu bayrak, elektrik direğine temas etti. Bir anda akıma kapılan adam aşağı düştü ve olay yerine hayatını kaybetti. O anlarsa kameraya yansıdı.

 
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