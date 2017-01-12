'Elinde silahı veya doları olan terörist aynı'

Rekor üstüne rekor kıran Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz devam ediyor..

ELİNDE SİLAHI OLAN TERÖRİST İLE ELİNDE DOLARI OLAN TERÖRİST AYNI

"Elinde silahı, bombası olan teröristle; elinde doları, eurosu, faizi olan teröristle arasında hiçbir fark yoktur" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki hareketlilikle ilgili lunları söyledi:

DÖVİZ KURUNU SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR

"Amaç Türkiye'ye diz çöktürmektir. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Bizim de bir takım sıkıntılarımız var. Hiçbir ülkemizdeki döviz kurunun bu seviyelere gelmesinin nedeni olamaz. Kendi varlıklarını inşa ettikleri zemini tahrip ediyorlar. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı her ülke tedbirini almanın yollarını arıyor. Yeni pazarlarlar arayarak, yeni pazarlama yöntemleri geliştirerek aramalıyız.

GÜN YATIRIM, ÜRETİM GÜNÜ

Milletimiz döviz satarak, 15 Temmuz ertesi ilk dalga saldırının etkisini kesmişti. Bunu sürdürmeliyiz. Merkez Bankası bu konuda gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Fedakarlık yapılacaksa, bugünler tam zamandır. Tüm ülkenin ve milletin bekasının söz konusu olduğunda bankalar farklı hesaplar içine giremez, girmemelidir. Gün yatırım, üretim, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Bugün bunları riske atmazsanız, yarın atacak hiçbir şeyini olmayabilir.

MİLLİ SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ

Ekonomiyi çökertme gayretlerine karşı da milli seferberlik ilan etmeliyiz. Şehitlerimize, gazilerimize, tüm ecdadımıza bunu borçluyuz. Bizden sonra gelecek nesillere de bunu borçluyuz."