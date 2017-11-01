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Elimizden kaçırdık… Yenilmez Avrupalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Fransız ekibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:00
Elimizden kaçırdık… Yenilmez Avrupalı

Vodafone Park Stadı'nda karşılıklı ataklara sahne olan maçta ilk gol,Monaco'dan geldi. Adriano'nun hatasında 46. dakikada Lopes takımını 1-0 geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz Beşiktaş'ta Quaresma'nın ceza alanında düşürülmesi sonrası siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Cenk Tosun, 54. dakikada skoru 1-1 yaptı. Maçın geride kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla temsilcimiz, puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken Monaco, 2 puanla son sırada yer aldı.

NOTLAR:

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALISCA'YA KESİK

Teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde performansında düşüş yaşayan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Anderson Talisca'yı yedek kulübesine çekti. Brezilyalı yıldız Talisca'nın yerine, formayı Tolgay Arslan'a kaptıran ve Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir süre mücadelelere yedek kulübesinde başlayan Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de kendisine yer buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KARŞILAMAYI İZLEDİ

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locada takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak da stattaki yerini aldı.

SİYAH-BEYAZLILAR BU MAÇI KAZANIRSA, REKOR GELECEK

Beşiktaş'ın Monaco'yu Vodafone Park'ta mağlup etmesi halinde, siyah-beyazlı takım Kupa 1'de 4'te 4 yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçecek. Beşiktaş ayrıca bu mücadeleyi kazandığı takdirde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı da garantileyecek.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ TAMER TUNA DA TRİBÜNDE

Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde hafta sonu Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna da karşılaşmayı tribünden takip etti.

KAPALI GİŞE!

Siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri olan Monaco maçı için siyah-beyazlı taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 22:00
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