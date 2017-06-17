"Elif'i dışlamayın..."

İzmir'in Konak ilçesinde doğuştan görme ve zihinsel engelli 12 yaşındaki kızının hayata tutunmasına destek olan baba, evladının tedavisi için uzatılacak yardım elini bekliyor.

Konak ilçesinde iki odalı bir evde yaşam süren İsmail ve Kezban Ertuna çiftinin ilk çocuğu Elif, 2005 yılında görme ve zihinsel engelinin yanı sıra yarık dudak ve kalp rahatsızlığıyla dünyaya gözlerini açtı.

Doğumundan bu yana hastanelerde çare aranan küçük kızın tedavisi için doktorlar da çözüm bulamadı. Baba İsmail Ertuna, hem kızıyla ilgilenmesi hem de tedavi için sürekli izin alması yüzünden girdiği her işten bir süre sonra çıkarıldı.

Uzun süre işsiz kalınması nedeniyle Ertuna çifti, kızlarının doğumunda aldıkları buzdolabı ve çamaşır makinesi ile bazı ev eşyalarını Elif'in hastane masraflarının karşılanması için paketinden çıkarmadan satmak zorunda kaldı.

"Çok para istediler, yapamadık"

Baba İsmail Ertuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır görme ve zihinsel engelli kızını hayatta tutmak için çaba gösterdiğini söyledi

Doğumuna kadar herhangi bir engeli olduğu söylenmeyen kızlarının dünyaya gelişiyle büyük mutluluk yaşadıklarını, engelli olduğunu öğrendiklerinde ise büyük bir çaresizlik içine girdiklerini anlatan Ertuna, "Tabii Allah'ın takdiri bu. Çok uğraştık, hastanelere götürdük. Tedavisi için çok para istediler, biz de yaptıramadık." diye konuştu.

Ertuna, gözlerinin tedavisi için gittikleri hastanedeki doktorların yurt dışında tedavi olması durumunda Elif'in görme yetisini tekrar kazanabileceğini kendilerine ilettiğini anlatarak, maddi imkanları olmadığı için böyle bir tedavi yoluna başvuramadıklarını ifade etti.

Baba Ertuna, Elif'in tedavisi amacıyla hastaneden hastaneye koştuğu için yaklaşık bir senedir sadece hafta sonları pazarda çalışabildiğine değinerek, her baba gibi kızının sağlığına kavuşmasını, en azından görme yetisini kazanmasını istediğini ve bunun için Allah'a her gün dua ettiğini dile getirdi.

Hemen her gün parka götürdüğü kızına görmediği cisimleri tanıması konusunda sürekli yardımcı olmaya çalıştığını belirten Ertuna, tarifsiz acılar çektiğini, her baba gibi çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediğini kaydetti.

Baba Ertuna, şöyle devam etti:

"Ben de her baba gibi kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Her baba gibi Babalar Günü'nde kızımın elimi öpmesini, bu günümü kutlamasını isterim. Hayırseverlerden kızımın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum. Sadece benim kızım için değil, ne kadar böyle çocuk varsa onlara da yardımcı olunsun isterim."

"Elif'i dışlamayın..."

Anne Kezban Ertuna da bazı insanlar tarafından kızının dışlanmasına çok üzüldüğünü ve bu durumun zoruna gittiğini söyledi.

Kızının diğer çocuklar gibi oynamasını ve özgürce dolaşmasını her şeyden çok istediğini belirten anne, kızının isteklerini yapamadığı için çok sıkıntı çektiğini anlattı.

Elif'in kendisini sürekli yanında istediğini kaydeden anne Ertuna, onu gözünün önünden ayıramadığını, bir şey olacak diye korktuğunu, tek başına bırakamadığını ve yemeği bile tek başına yiyemediğini ifade etti.

Ertuna, iki çocuğundan Elif'in göz bebeği olduğunu ifade ederek, içinde bulunduğu çaresizliği, "Ona bir şey yapamamam, onun bazı isteklerini yerine getirememem beni çok üzüyor. İnşallah bir umut, bir şifa olur. Paraymış, malmış, mülkmüş, hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımın gözlerinin görmesini istiyorum." sözleriyle anlattı.