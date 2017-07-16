Elif Akçit yaşamını yitirdi

Almanya’nın Duisburg şehrinde yer alan CHP – NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elif Akçit, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya’daki etkinliklerinde de görev alıyordu. Akçit, en son Türkiye’de düzenlenen seçimler nediyle görev yaparken beyin kanaması geçirmişti. Akçit için Almanya’da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.