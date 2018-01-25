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Eli kanlı İsrail'in mahkemesi ağır hastanın cezasını düşürmedi

İsrail Yüksek Mahkemesi, vücudunun yüzde 60'ı yanan, ancak kaza nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Filistinli İsra Ceabis'in cezasının düşürülmesi talebini reddetti.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:08
Eli kanlı İsrail'in mahkemesi ağır hastanın cezasını düşürmedi

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail mahkemesinin İsrail güvenlik güçleri tarafından yapılan muameleleri meşrulaştırmasını kınıyoruz." dedi. 

Olayın sorumlusunun İsrail askerleri olduğunu belirten Faris, "Askerlerin ateş açması sonucu İsra'nın arabasındaki tüp patladı. Tüpün patlamasıyla aracının alev alması, İsra'nın vücudunda ağır ve tehlikeli yanıklara neden oldu." ifadelerini kullandı. 

İsrail makamlarının ateş açan askerler yerine Ceabis'i yargılamasına tepki gösteren Faris, "Onu gözaltına aldılar ve askerlerin iddiaları doğrultusunda yargıladılar. Bu felakete yol açan askeri yargılamak ve cezalandırmak yerine İsra'yı vahşice suçladılar." diye konuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 11 Haziran 2015'te aracındaki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ında birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşan Filistinli Cebais, İsrail makamları tarafından askeri kontrol noktasına saldırı düzenlemekle suçlanmıştı.

Evli ve bir çocuk annesi olan 33 yaşındaki Ceabis, 7 Kasım 2016'da çıkarıldığı mahkemede 11 yıl hapis ile olayda yaralanan İsrail askerine ödenmek üzere 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 200 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Ceabis daha önce yazdığı mektubunda, özel bakım ve tıbbi yardıma muhtaç olmasına rağmen İsrail makamları tarafından ihmal edildiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:08
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