Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eli kanlı İsrail, Kudüs’te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülkeyle görüşüyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülke ile görüştüklerini bildirdi.

26 Aralık 2017 Salı 13:19
Eli kanlı İsrail, Kudüs’te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülkeyle görüşüyor

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail başkenti olarak Kudüs’ü tanıma kararını takiben, elçiliklerini Kudüs’e taşımayı düşünen en az 10 ülke ile temas halinde olduklarını söyledi. Hotovely, "Kudüs’te büyükelçilik açmak isteyen, bazıları Avrupa ülkesi olan en az 10 ülke ile temas halindeyiz" dedi. Hotovely ayrıca, Trump’ın Kudüs kararının buna benzer hareketleri dalgalandıracağını düşündüğünü belirtti.

ABD’nin Kudüs kararının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrilmişti. ABD’nin Kudüs kararı BM Güvenlik Konseyi’ne taşınmış ve Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada tasarıya AB dışındaki 14 üyesi destek vermişti. ABD’nin ret oyu ile tasarı kabul edilmemiş ve tasarı daha sonra BM Genel Kurulu’nda oylanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken, 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.
Trump ise oylama öncesi yaptığı açıklamada, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti. Oylamada, ABD ve İsrail’in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı. Oylamadan birkaç gün sonra Guatemala Cumhurbaşkanı Jümmy Morales, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:19
  1. israil
  2. kudüs
  3. büyükelçilik
  4. görüşme
  5. 10 ülke

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkeden flaş açıklama: Türkiye kardeşimizdir
    1. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
    2. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    3. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    4. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    5. Komünistler tarafından katledilenler..
    6. Temimi için sokaklara çıktılar
    7. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    8. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    9. Filistin'de çatışmalar azaldı
    10. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    11. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    12. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    13. Tasarruflu ampullere dikkat!
    14. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    15. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    16. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    17. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    18. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    19. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    20. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’