Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eli kanlı İsrail, Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı

Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli'nin gözaltı süresi, 8 gün daha uzatıldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:31
Eli kanlı İsrail, Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün daha uzatıldı.

İsrail mahkemesinin Tekeli'nin gözaltı süresinin 4 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmasına karar verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı.

"Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik"

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Geçen hafta pazar günü hakim karşısına çıkarılan Tekeli'nin gözaltı süresi, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için 8 gün uzatılmıştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. İstanbul’da şoke eden olay!
    3. Eli kanlı İsrail, Cemil Tekeli'nin..
    4. Kayseri'de define ararken patlatılan..
    5. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda..
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü 11..
    7. Kolombiya’daki bombalı saldırıyı ELN..
    8. Terör örgütü PKK’nın istihbarat..
    9. MİT önemli bilgilere ulaştı!..
    10. TürkAkım hattının çoğu bitti, azı..
    11. Tarihi Soçi zirvesi başlıyor
    12. Terör kuleleri NEB’le vuruldu
    13. İş stresi nedeniyle bankacılığı..
    14. Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil
    15. Sınır ötesi hendek operasyonu
    16. Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği..
    17. Avrasya Tüneli her türlü karda
    18. ‘Amerika, Suriye’yi Fırat’ın..
    19. Gençlere iş için tüm imkânlar seferber
    20. Gelir eşitsizliğine 30 milyarlık adım
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış