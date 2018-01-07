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Eli kanlı İsrail, 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, devam eden Kudüs protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:06
Eli kanlı İsrail, 5 Filistinliyi yaraladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin protesto gösterileri Kudüs'te devam ediyor. İsrail güçleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla kentteki Salah Uddin Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce göstericiye sert müdahalede bulundu. Ses bombalarının kullanılarak müdahale edildiği gösteride 5 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gösterici de gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:06
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