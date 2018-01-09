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'Elhamdülillah' dedi yasak geldi!

Son şarkısında ‘Elhamdülillah’ diyen rapçi Jay Z, Katolik Topluluğu’nun tepkisini çekti. Beyonce ile eşi, artık derneğin hiçbir törenine katılamayacak.

09 Ocak 2018 Salı 09:34
'Elhamdülillah' dedi yasak geldi!

ABD'li rapçi Jay Z, 'Family Faud' şarkısıyla hristiyanların tepkisini çekti.  Eşi Beyonce ile yıllar önce İlluminati tarikatina üye olduklarını açıklayan, geçtiğimiz yıl ise ikizlerine 'Rumi' ile 'Sir' ismini koyan rapçinin olay şarkısında "Allah'a şükürler olsun'' anlamına gelen 'Elhamdülillah' demesi Catolic League topluluğunun tepkisini çekti.

İkiliyi topluluktan aforoz ettiğini açıklayan Catolic League, her yıl düzenledikleri ABD bağımsız sinemasının en büyük destekçilerinden biri olan Sundance Film Festivali'ne de ikilinin davet edilmeyeceğini açıkladı..

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:34
  1. Jay Z
  2. Beyonce
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