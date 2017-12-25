Elektronik sigara kullananlar dikkat! Evi bu hale çevirdi...

Olay, Merkezefendi ilçesi, Adalet Mahallesi, 10004 Sokak'taki beş katlı Zafir Apartmanı'nın üçüncü katında bulunan Sebahattin Subak'a (40) ait dairede meydana geldi. Evde, saat 09.00 sıralarında, patlama sesinin ardından yangın çıktı. Oturma odasında, şarj aletiyle gece prize takılan elektronik sigaranın patlaması nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Patlama sesine uyanan Sebahattin Subak, eşi ve kızıyla birlikte panik içinde balkona kaçtı.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Subak'ın 'Yangın var' diye bağırarak, yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla 3 kişilik Subak ailesini balkondan indirerek, kurtardı. Ekipler, bir yandan da diğer odalara sıçrayan yangına su sıkarak, müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatte söndürülürken yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi.

Subak ailesinin akrabası Devran Toprak, yangının elektronik sigaranın patlamasıyla çıktığını belirtip, "Evde yaşayanlar uyurken bir patlama olmuş. Patlama sesiyle uyanıp, yangını görünce kendilerini balkona atmışlar. Balkondan tahliye edildiler. Elektronik sigaranın kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.