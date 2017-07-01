Elektronik sigara ağız içinde yara yapıyor

Elektronik sigara kullanımının artırılması amacıyla oluşturulan sosyal medya forumları ile gelen tehlikeye dikkat çekilen çalışmada, bunların kapatılmasının önemi vurgulandı.



Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son dönemlerde kullanım sıklığı artan elektronik sigaranın, tütün ürünü olarak kabul edildiğini belirterek, bunun da aynı sigara ve nargile gibi kapalı yerlerde içilmesinin yasak olduğunu anımsattı.

Türkiye'de elektronik sigaranın internet yoluyla yasa dışı temin edildiğine dikkati çeken Dağlı, "Kullanımın artması için destek grupları oluşturulmakta, elektronik sigaraya bağlı sağlık etkileri site içinde öneriler ile çözülmeye çalışılmaktadır." dedi.

Dağlı, elektronik sigara konusunda kurulan bir sosyal medya forumunda Ocak 2013-Aralık 2016 döneminde "elektronik sigara ve sağlık" başlığı altında açılan konular ve mesaj içeriklerini taradıklarını aktardı.

İnceleme sonucunda, "Elektronik sigara sosyal medya forumu raporunu" yayımladıklarını belirten Dağlı, çarpıcı sonuçlar ortaya konduğuna dikkati çekti.

Forumdaki "elektronik sigara ve sağlık" başlığı altında 565 konuyu, 20 bin 779 mesajı taradıklarını aktaran Dağlı, 135 konu başlığı altında 966 üyenin bu maddenin kullanıma bağlı sorunlarının bildiriminin yapıldığını söyledi.

Buna göre, elektronik sigara tüketimine bağlı ortaya çıkan bulguların, kullanımın ilk 3 gününde başladığının ve üç aya kadar devam ettiğinin belirtildiğini anlatan Dağlı, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılarda yüzde 33,6 oranında ağız, dudak, yüzde 33,2 oranında boğaz, yüzde 30,2 solunum yolu, yüzde 28,3 diş ve diş eti belirtileri beyan edilmiştir. Ağız ve dudak belirtileri bildiren elektronik sigara kullanıcılarında ilk sırada yüzde 34,5 ile aft şikayetleri olurken, yüzde 14,5 ağız kuruluğu, yüzde 13,5 ağızda metalik tat, yüzde 12,3 tat alamama, yüzde 5,2 ağız kokusu, yüzde 4,9 ağızda yara, yüzde 3 dudakta yara ve geniz akıntısı, yüzde 2,8 dudak kuruluğu, yüzde 2,5 dudakta yanık ve yüzde 0,9 tükürükte kahverengi ve siyah lekeler bildirmiştir."

Dağlı, diş ve diş eti şikayetleri bildiren kullanıcıların ise en sıklıkla diş eti kanaması, diş eti sızlaması, diş eti çekilmesi sorunlar yaşadıklarını belirterek, daha az sıklıkta rastlanan yakınmaların cilt ve sinir sisteminde olduğunu söyledi.

Söz konusu forumda, şikayetlerin giderilebilmesi için hiçbir şekilde tıbbi geçerliliği olmayan yöntemlerin tavsiye edildiğine dikkati çeken Dağlı, şu uyarılarda bulundu:

"Önerilerin yüzde 14,5'i ilaç dahil çeşitli tıbbi tedavi içermektedir. Belirtilerin tedavisi için tıp kurumlarına başvurmayanlara, muhtemelen elektronik sigara kullanımının devamını sağlamak için yetkisiz sağlık önerilerinde bulunulmaktadır. Bu ve benzeri forumlardan uzak durulması ve buraların kapatılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca ister çok uluslu sigara firmaları tarafından üretilmiş olsun, ister ev yapımı olsun, elektronik sigara içeriklerinin akciğerde iltihaplanma ve hasara yol açtığı son bilimsel araştırmalar ile ortaya konmuştur. Tütün, nikotin ve aromalar içeren hiçbir ürün güvenli olamayacaktır."

Kaynak: AA