Elektrikte yerli rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016 yılı elektrik üretimi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Yerli kömürden elektrik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 23 artış sağladıklarını belirten Albayrak, “2016 yılında tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46'dan yüzde 49.3'e çıkararak bir rekor kırdık. 2015'te 120 bin 355 GWh olan yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11'lik bir artışla, 134 bin 297 GWh'e yükselttik” dedi.



YERLİ KÖMÜR PAYI YÜZDE 23 ARTTI



Bu artışı sağlarken doğalgazın elektrik üretimindeki payını azalttıklarını ifade eden Albayrak, “Hem enerji üretimimizi artırdık hem de enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik. 2017'nin bu anlamda 2016'dan daha iyi bir yıl olmasını hedefliyoruz” değerlendirmesi yaptı. Göreve geldiği günden itibaren “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” hedefi koyduklarını dile getiren Albayrak, yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının, hem kurulu güç olarak, hem de yerli kaynaklara dayalı santrallerin daha fazla çalışmalarını teşvik ederek artırılmasını istediğini kaydetti. Bu kapsamda getirilen desteklerle, 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretiminin 36 bin 180 GWh'ten, 44 bin 586 GWh'e çıkarıldığını dile getiren Albayrak, “Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre % 23 artırmış olduk” diye konuştu.



2016'DA REKOR KIRILDI



2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynakların payının yüzde 49.3'e çıkarılarak bu alanda bir rekor kırıldığını aktaran Albayrak, “2015'te 120 bin 355 GWh olan yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11'lik bir artışla, 134 bin 297 GWh'e yükselttik. Yine Türkiye'nin elektrik üretiminin çok düşük seviyelerde olduğu dönemlerde, sadece barajlarımız üretimin büyük oranını karşılamaya yetiyordu” dedi.



Albayrak, doğalgazdan üretimde yüzde 10'dan fazla düşüş gerçekleştirildiğini de vurguladı. Cari açığa en çok etki eden ithal enerji kaynaklarının başında gelen doğalgazın, elektrik üretimindeki payında ise düşüş sağlandığını dile getiren Bakan Albayrak, 2015 yılında doğalgazdan 99 bin GWh elektrik üretilirken, 2016 yılında gerçekleşen azalış ile doğalgazdan elektrik üretim miktarının 88 bin GWh olduğunu kaydetti.



Yenilenebilirde yükseliş trendi



Kömürde hedeflenen artışa benzer bir artışın da yenilenebilir enerjide sağlandığını ifade eden Albayrak, 2016 yılında bir önceki yıla göre yenilenebilir enerjinin (rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal) payının yüzde 31 oranında artırıldığını belirtti. Albayrak, şunları

kaydetti: “Yenilenebilir kaynaklardan üretimi ve bu üretimin tüm enerji üretimindeki payını artırırken, ithalata dayalı bir yol izlemememiz gerekiyor.”

(Yeni Şafak)