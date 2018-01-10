Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elektrikte serbest tüketici sayısı düştü

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı aralıkta ay bir önceki aya göre yüzde 1,15 azalarak 4 milyon 705 bin 977'ye düştü.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
Elektrikte serbest tüketici sayısı düştü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aralıkta en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 1 milyon 372 bin 945 aboneyle İstanbul oldu. 
İstanbul'un Avrupa yakasında 994 bin 376, Anadolu yakasında ise 378 bin 569 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 491 bin 418 serbest tüketiciyle İzmir ve 380 bin 20 abone ile Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,15 azalarak 4 milyon 705 bin 977'ye düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 374 bin 748 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 273 bin 564 abone ile ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesiyle ortalama aylık 68 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Aralıkta serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:
Mesken 3 milyon 374 bin 748

Ticarethane 1 milyon 273 bin 564

Sanayi 12 bin 128

Aydınlatma 5 bin 939

Diğer 38 bin 736

Tarımsal Sulama 862

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    1. Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    2. Yüksekova’da 1 terörist yakalandı
    3. İçişlerine bağlanan 'Jandarma'nın yeni..
    4. Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
    5. Rusya ile Türkiye arasında İdlib..
    6. Avukatlık cübbesini ilk kez 50 yaşında..
    7. Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu..
    8. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı...
    9. Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye..
    10. İstanbul'da kritik bölge Emniyet'e..
    11. Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün..
    12. California'da ölü sayısı yükseliyor
    13. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt..
    14. Almanya'da İran casusu yakalandı
    15. Yeni fikirler İSO Koza’da başarı..
    16. Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler..
    17. Canlı yayında ilan etti! ‘Durdurun…’..
    18. 'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    19. İstanbul’da iki 'hassas' bölge..
    20. Galatasaray'ın kiralamak istediği golcü!
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    Bitlis'te görüntülendiler
    Bitlis'te görüntülendiler
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle