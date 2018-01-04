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Norveç'te elektrikli otomobilde rekor kırıldı

Kullanımı giderek artan elektrikli otomobiller ilk kez benzinli ve dizel otomobilleri geride bıraktı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:14
Norveç'te elektrikli otomobilde rekor kırıldı

Kullanımı giderek artan elektrikli otomobiller ilk kez benzinli ve dizel otomobilleri geçti. Norveç'te Aralık itibariyle yeni satılan araçların yüzde 52'sini elektrikli otomobiller oluşturdu.

Dünyada elektrikli otomobil kullanımın en yaygın olduğu ülke olan Norveç, yeni bir rekora imza attı. İlk kez bir ülkede elektrikli araçların satışı, benzinli ve dizel otomobillerin satışını geçti. Aralık ayı itibariyle satılan her bir yeni aracın yarısından fazlası elektrikli oldu.

Yüzde 52'lik pazar payı, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise bu oran yüzde 40 seviyesindeydi. Norveç'te yaşanan artışta Tesla'nın teslimatları önemli rol oynadı. Tesla 1032 adet Tesla S, 1429 adet de Tesla X'in teslimatını tamamladı. 2017 yılının toplamına bakıldığında ise Norveç'te elektrikli motorlu araçların payı yüzde 39.2'ye çıktı. Bu oran önceki sene yüzde 29.1 idi.

Ülkede elektrikli araçlar arasında en çok satılan model ise 12 bin 164 ile Volkswagen e-Golf. Onu BMW i3 ve Toyota Rav4 izliyor. Tesla'nın modelleri 4 ve 5'inci sıralarda yer alıyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:14
  1. Norveç
  2. elektrikli otomobil
  • TEKNOLOJİ!TEKNOLOJİ!31 dk önce
    O YÜZDEN SÜREKLİ UYARIYORUZ ELEKTRİKLİ OTO İÇİN 2020 ÇOK GEÇ ,!GEÇENLERDE YİNEGAZETEMİZDE ÇIKTI;HAZIR VE ÖRNEK FİZİBİLİTE ÇALIŞILMASI TAMAMLANMIŞ ÜRETİM AŞAMASINDA AVRUPA VE ABD DE 500 BİN DOLARA HAZIR MODELLER ALINIP BİR TAKIM ÖZGÜN DİZAYNLARLA 6 AYDAPROTOTİP ORTAYA ÇIKAR ;AKİTİ BU TEKNOLOJİK GELİŞİMLERİ TAKİBİNDEN DOLAYI TEBRİK EDERİZ ;PETROL İLK AŞAMADA OTODA BİTMİŞTİR DİĞER UÇAK VB ALANLARDA DAHİ ÜRETİMLER VARDIR!1.5 TL LİK ŞARJ MALİYETİYLE 400 KM MENZİL AŞILMIŞTIR!
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