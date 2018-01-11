Elektrikli fayton görücüye çıktı

Bir firma tarafından Denizli'de üretimi yapılan elektrikli faytonDiyarbakır'da görücüye çıktı. Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan ve bazı vatandaşların kısa süreli binme fırsatı da bulduğu fayton, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Firmanın temsilcisi Veysi Tan, yaptığı açıklamada, geçmişte Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında atlı faytonların kullanıldığını anımsattı.

FAYTONLA NOSTALJİK AMAÇLI TUR DÜZENLENECEK

Sur ilçesinde yakın zamanda elektrikli faytonların vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Tan, "Elektrikli faytonlar kent turizmine çok büyük katkı sunacak, turistlerin de hoşuna gidecek. Faytonla keyifli şekilde tarihi mekanlarda gezi yapılacak. Eskiden faytonlar taksi amacıyla kullanılırdı. Artık Sur'da faytonla nostaljik amaçlı tur düzenlenecek." dedi.

KENTİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Faytona binen Zeliha Yüksel, faytonun elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Elektrikli olması çok hoşumuza gitti. Çünkü hayvanlar eziyet çekmiyor. Sur'da bu faytonu görmek beni çok mutlu etti. Kentin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.