Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elektrikli fayton görücüye çıktı

Bir girişimci tarafından prototipi Diyarbakır'a getirilen elektrikli fayton, tarihi Sur ilçesinde görücüye çıktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:41
Elektrikli fayton görücüye çıktı

Bir firma tarafından Denizli'de üretimi yapılan elektrikli faytonDiyarbakır'da görücüye çıktı. Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan ve bazı vatandaşların kısa süreli binme fırsatı da bulduğu fayton, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Firmanın temsilcisi Veysi Tan, yaptığı açıklamada, geçmişte Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında atlı faytonların kullanıldığını anımsattı.

FAYTONLA NOSTALJİK AMAÇLI TUR DÜZENLENECEK

Sur ilçesinde yakın zamanda elektrikli faytonların vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Tan, "Elektrikli faytonlar kent turizmine çok büyük katkı sunacak, turistlerin de hoşuna gidecek. Faytonla keyifli şekilde tarihi mekanlarda gezi yapılacak. Eskiden faytonlar taksi amacıyla kullanılırdı. Artık Sur'da faytonla nostaljik amaçlı tur düzenlenecek." dedi.

KENTİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Faytona binen Zeliha Yüksel, faytonun elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Elektrikli olması çok hoşumuza gitti. Çünkü hayvanlar eziyet çekmiyor. Sur'da bu faytonu görmek beni çok mutlu etti. Kentin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:41
  1. Diyarbakır
  2. firma
  3. sur ilçesi
  4. fayton
  5. elektrikli fayton
  6. YAŞAM Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı
    1. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
    2. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    3. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    4. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    5. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    6. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    7. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    8. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    9. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    10. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    11. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    12. Yetenekli çocuklara mali destek var
    13. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    14. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    15. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    16. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
    19. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    20. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama