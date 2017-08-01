Elektrikli bisiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 16.20 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tabduk Emre Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Miraç S.’ye sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 yaşındaki Mira. S. yere düşerek yaralanırken, elektrikli bisiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Mira. S., ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Miraç S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.